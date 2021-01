Villaggio Breda, al via la manutenzione delle case Ater

La durata dei lavori è prevista per 240 giorni. Interventi ai lotti di via Stefano Breda

È iniziata la manutenzione degli alloggi popolari gestiti da Ater a Villaggio Breda, quartiere del sesto municipio, posizionato a ridosso della via Casilina. Ad annunciare gli interventi è l’assessore regionale alle politiche abitative, Massimiliano Valeriani che in un post pubblicato su Facebook ha precisato che la durata dei lavori è di circa 240 giorni.

Dopo l’apertura dei cantieri in viale Santa Rita da Cascia a Tor Bella Monaca, è la volta di Villaggio Breda. Nel primo caso, i lavori interessano la torre al civico 50 della via e oltre agli interventi di manutenzione straordinaria, sono previste, inoltre, la realizzazione di un play ground e l’installazione della video-sorveglianza. I lavori saranno realizzati su tutte le quattro torri posizionate lungo la strada per un importo di 6milioni di euro.

Come a Tor Bella Monaca, anche a Villaggio Breda, gli interventi manutentivi erano attesi da tempo. Basti pensare che risale al 1980 l’ultima volta in cui sono stati effettuati lavori di manutenzione al lotto n.5 – fabbricato 4 – in via Stefano Breda, nel quartiere di Villaggio Breda. I lavori, per un importo complessivo di un milione di euro, consistono nella manutenzione delle coperture, la riqualificazione dei vialetti interni, la sistemazione degli impianti elettrici e delle fognature.