Villaggio Breda, il quartiere lancia un appello alla comunità eritrea: "Aiutiamo Mohamed"

Tutto quello che gli abitanti del quartiere sanno di lui è che si chiama Mohamed, viene dall’Eritrea, è giovanissimo e solo. Da qualche giorno lo hanno ‘adottato’, portandogli cibo e coperte ma sono consapevoli che il giovane non può vivere sotto un porticato. E dopo aver informato i servizi sociali e le forze dell’ordine, i bredaioli hanno deciso di lanciare un appello: “Ci rivolgiamo alla comunità eritrea a Roma, affinché qualcuno possa parlare con lui, capire i suoi bisogni e trovare una soluzione al suo vagabondare”.

Siamo a Villaggio Breda, un piccolo quartiere costruito 80 anni fa, a ridosso della via Casilina, intorno alla fabbrica Breda. Non è un quartiere come tanti altri: tra queste strade fatte di lotti e giardini, vive una comunità unità che già in altre occasioni ha dato prova di collaborazione e condivisione, una comunità che non vuole restare indifferente a una storia di abbandono. “E’ un ragazzo buono, non ha mai dato fastidio a nessuno – hanno spiegato gli abitanti – Spesso gli portiamo del cibo, lo fanno anche i commercianti di zona, il fornaio, il fruttivendolo.

Lui non parla, abbiamo intuito che comprende la lingua italiana ma non risponde”. È per questo che hanno deciso di rivolgersi a chi potrebbe provare a parlare con lui: la comunità eritrea. “Lanciamo un appello, attraverso il vostro giornale affinché qualcuno possa aiutarci a parlare con lui e capire le sue difficoltà per provare ad aiutarlo”.

Intanto, abbiamo raggiunto Nella Converti, presidente della commissione politiche sociali del Comune di Roma: “Siamo a conoscenza della storia di Mohamed, stiamo attivando tutti i canali possibili per trovare una soluzione rapidamente. Le situazioni più fragili e vulnerabili di questo territorio e del resto della città saranno affrontate in maniera prioritaria dalla commissione".