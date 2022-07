Ater, la disfida dei colori di Villaggio Breda finisce in giallo

A Villaggio Breda vincono gli abitanti: l’Ater ha perso la disfida dei colori e le palazzine popolari del quartiere a ridosso della via Casilina verranno tinteggiati con un giallo tenue. La decisione è stata presa a seguito di un incontro che si è svolto a Villaggio Breda tra la Commissione della Sovrintendenza Capitolina delle Belle Arti e una rappresentanza di Ater. Lo ha annunciato il comitato di quartiere dalle pagine Facebook, e lo ha confermato poi al nostro giornale.

Durante lo scorso mese di maggio, l’Ater ha avviato interventi di riqualificazione alle palazzine popolari di Villaggio Breda. A poche ore dall’avvio dei lavori, gli abitanti del quartiere hanno manifestato – a più riprese – il proprio dissenso. I colori utilizzati dall’ente regionale (come l’azzurro fluo), infatti, sono apparsi fin da subito in contrasto con il resto dell’edilizia del quartiere che, storicamente, è di colore giallo ocra. “Ci batteremo con tutte le nostre forze e con i nostri cuori” avevano commentato i cittadini in quel periodo concitati, certi a non darsi per vinti ma decisi a tenere intatta l’autenticità del quartiere. Il malcontento, con l’annuncio di barricate, non ha lasciato indifferente le istituzioni. A scendere in campo, a più riprese, il presidente del municipio, e i consiglieri capitolini del Partito democratico che hanno promosso un incontro tra le parti. Intanto è stato chiesto un parere alla soprintendenza che ha sposato la tesi dei cittadini.

Dopo la querelle e vari incontri sul territorio, lunedì a Villaggio Breda si sono riuniti una Commissione della Sovrintendenza Capitolina delle Belle Arti e una rappresentanza di Ater. Insieme hanno deciso che sarebbero stati affissi campioni di colori, tutti sulla nuance del giallo, da cui poi uscirà il colore definitivo. Si procederà, quindi, con la ritinteggiatura delle due palazzine.