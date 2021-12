La ‘chiamata alle arti’ di Villaggio Breda

A Villaggio Breda vive un gruppo di cittadini che da tempo si prende cura degli spazi comuni. Non solo per una questione di decoro. Anche per un obiettivo ancora più nobile: creare luoghi di aggregazione soprattutto per i giovani, orfani di spazi dediti alla socialità. È per questo che il gruppo Retake, capitanato da Simone Preziosi, insieme al comitato di quartiere e ‘La Breda si fa bella’, ha organizzato un evento di pulizia che – in qualche modo – vuole essere una ‘chiamata alle arti’. “Vogliamo rivolgerci soprattutto ai giovani, piazza Erasmo Piaggio è casa loro” ha commentato l’organizzatore al nostro giornale.



L’appuntamento è in piazza, sotto i portici del Villaggio. Proprio dove campeggia il murale di Matteo, un giovane del territorio, scomparso all’età di 19 anni a seguito di un incidente su via di Tor Bella Monaca. Era il 2018. In questa piazza – nelle scorse settimane – aveva trovato riparo anche il giovane Mohamed che grazie alla solidarietà dei bredaroli ha trovato un’alternativa alla solitudine. “Vogliamo coinvolgere i ragazzi del quartiere, trascorrono qui, in questa piazza parte delle loro giornate – ha spiegato l’organizzatore – ci si ritrovano all’uscita da scuola, nel pomeriggio, di sera. Sarebbe bello se prendessero parte alla pulizia dell’area, e si sentissero protagonisti della trasformazione, così da essere anche responsabili poi nei confronti del bene comune”.



Guanti, pettorine, rastrelli e vernici. È tutto pronto per la mattina del 18 dicembre, appuntamento in piazza alle 9.30. “I materiali sono stati acquistati con le donazioni ricevute all’ultimo evento” ha aggiunto Preziosi. Intanto per i bredaroli si avvicina anche un altro appuntamento: l’addobbo di Bredacchio, l’abete donato dal Municipio, chiamato così a seguito di un sondaggio tra gli abitanti.