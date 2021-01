Villaggio Breda: Bredacchio resta in piazza

È entrato nel cuore dei ‘bredaroli’ prima ancora che fosse addobbato e fin da subito la richiesta è stata una sola: “Vogliamo che l’albero resti in quartiere”. Detto, fatto: Bredacchio rimarrà in piazza Erasmo Piaggio, cuore di Villaggio Breda, storico quartiere del sesto municipio a ridosso della via Casilina.

L’albero è stato donato dal Dipartimento ambiente al sesto municipio nei giorni antecedenti il Natale. Una donazione che il Municipio, a suo volta, ha fatto al quartiere Villaggio Breda che da tempo aveva espresso la richiesta di avere un albero di Natale. L’accoglienza è stata delle migliori: non appena arrivato in piazza, intorno al vaso è stato posto un drappo rosso grazie alle attiviste di ‘La Breda si fa bella’ e con il suggerimento del gruppo Retake sono stati realizzati addobbi con materiali riciclati. Poi è partito il ‘toto-nomi’ e tra una serie di possibilità, la scelta è ricaduta su Bredacchio.

Nella mattina di venerdì, la commissione ambiente del sesto municipio, si è recata in sopralluogo a Villaggio Breda, insieme al Dipartimento Tutela Ambiente: “Bredacchio resterà al centro della piazza – ha spiegato Fabrizio Tassi, presidente della commissione di viale Cambellotti – Ci occuperemo di predisporre una postazione più ampia dell’attuale”. Intanto, altri alberi verranno piantumati in quartiere: rispettivamente in via Marelli e via Breda.