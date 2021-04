Villaggio Breda aspetta la riqualificazione della piazza

Dalla riqualificazione della piazza alla potatura dei platani, passando per la costruzione dell’area giochi. Sono queste le richieste che i cittadini di Villaggio Breda, quartiere a ridosso della via Casilina non lontano dal più noto Tor Bella Monaca, avanzano da tempo alle istituzioni, soprattutto perché, come ricorda il comitato: “I soldi sono già stati stanziati e non riusciamo a capire per quale motivo i lavori non partano”.

Villaggio Breda è stato costruito quasi cento anni fa, intorno alla famosa fabbrica Breda – produttrice di armi - sviluppandosi intorno ai punti di riferimento di ogni quartiere, l’agorà e la chiesa. A distanza di anni, la piazza resta ancora l’unico punto di aggregazione per i cittadini che, da tempo, ne chiedono il ripristino e la riqualificazione. Così come chiedono la potatura degli alberi.

“Non arrivano risposte concrete e significative dall’amministrazione, da oltre tre anni ci sono 70mila euro stanziati a mutuo – ha spiegato Fabrizio Compagnone, capogruppo dem del sesto municipio – Se non si predispone un progetto per accedere al finanziamento, l’iter continuerà a rimanere fermo. Dalla maggioranza a cinque stelle solo proclami”.