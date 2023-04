A Villaggio Breda arriva il bosco urbano. Gli abitanti: "Qui anche 500mila metri cubi di cemento"

Sono stati piantumati gli alberi nei pressi della scuola di via Ercole Marelli, a Villaggio Breda. L’iniziativa si inserisce in un progetto di più ampio respiro denominato ‘Forest for Rome’, promosso dall’amministrazione comunale. All’appuntamento a Villaggio Breda hanno partecipato consiglieri e assessori capitolini e rappresentanti del Municipio Roma VI delle Torri. “Avrà la funzione di educare i bambini della scuola al rispetto e alla cura per l’ambiente” ha commentato a margine dell’evento l’assessora Sabrina Alfonsi.

Il progetto del bosco urbano

Il progetto ‘Forest for Rome’ è stato avviato lo scorso anno dal Comune di Roma con l’obiettivo di contrastare l’inquinamento. Il programma consiste nella messa a dimora di nuovi alberi in alcuni luoghi simbolo della città. Le piantumazioni avverranno soprattutto in zone dove si concentra maggiormente frequentate o nei pressi delle scuole. “Il piccolo bosco di ‘Forest for Rome’ arriva davanti alla scuola dell'IC Nicola Calipari in Municipio VI al Villaggio Breda. Con i cittadini, il presidente Nicola Franco e i Consiglieri Nella Converti, Mariano Angelucci e Fabrizio Compagnone abbiamo inaugurato il quinto microbosco urbano che porterà ombra, abbatterà CO2 e contribuirà a mitigare la temperatura” ha detto Alfonsi. Ha aggiunto: “E avrà una funzione fondamentale, quella di educare alla cura e al rispetto dell'ambiente i bambini delle scuole, che con i loro insegnanti potranno scoprire le infinite funzioni delle piante nel preservare la biodiversità e restituire aria pulita”. All’appuntamento anche il minisindaco Nicola Franco “Un piccolo micro-bosco urbano importante per restituire aria pulita soprattutto in prossimità delle scuole”.

"No al consumo di suolo"

‘No consumo di suolo, no piani di zona’. Queste le scritte sugli striscioni attaccati ringhiere limitrofe allo spazio che ha visto l'inaugurazione del bosco. A far sentire la loro voce i comitati di Villaggio Breda, Gaia Domus e Fontana Candida che entusiasti delle piantumazioni, hanno ricordato all'amministrazione comunale e municipale 'la colata di cemento' prevista sul territorio sulla scia di piani di zona e opere di compensazione: “Portiamo all’attenzione del consiglio comunale che mentre piantumiamo alberi nelle aree adiacenti alla mini-foresta sono previsti tre piani di intervento urbanistico (Fontana Candida, Grotte Celoni e Casale Cesaroni= per circa 500mila metri cubi di volumetria”.