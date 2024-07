Villa Verde, dopo i lavori la campana dell'Ama rimane sotto al condominio, protestano i residenti

Dopo le richieste inascoltate i residenti si sono rivolti direttamente al Codacons. Siamo nel quartiere di Villa Verde, nel VI municipio. Qui, per i lavori di rifacimento di un marciapiede su via Gagliano del Capo, è stata spostata una campana del vetro, che interferiva con i cantieri, a ridosso di un condominio. Peccato che dopo la fine degli interventi il cassonetto per la differenziata sia rimasto dove era stato spostato.

Una situazione che i residenti hanno portato all’attenzione del Codacons con il quale, adesso, stanno avviando l’iter per una possibile causa risarcitoria contro la ditta che ha effettuato i lavori. "Ancora un caso di malagestione dei lavori pubblici nella Capitale a danno dei cittadini, le cui proteste e istanze rimangano del tutto inascoltate” attacca il Codacons in una nota.

La campana del vetro spostata

La campana dell’Ama, come detto, si trovava su via Gagliano del Capo, in prossimità del parco Aurora. È stata poi spostata, denunciano i residenti, “senza alcuna autorizzazione, su un muro di proprietà del condominio di via Acquaviva delle fonti, per non essere più rimossa, nonostante i lavori siano terminati oramai da giorni e il cantiere sia stato chiuso” attacca il Codacons.

L’associazione dei consumatori sottolinea anche che gli operai che hanno eseguito le opere stradali “avevano garantito agli abitanti che, una volta conclusi i lavori, la campana Ama sarebbe stata ricollocata nella sua posizione originaria, promessa non mantenuta”.

I residenti del condominio si ritrovano così oggi una campana "sporca e maleodorante – sottolinea il Codacons riportando la denuncia dei cittadini - attaccata in modo abusivo ad un muro condominiale, con possibilità di danni strutturali alla costruzione, campana che sta arrecando enormi disagi e rovinando il decoro di un'area privata". Per questo, dopo essersi già rivolti a vigili urbani e Ama, i residenti hanno chiesto l'aiuto del Codacons avviando “l'iter per una possibile causa risarcitoria contro la ditta che ha eseguito i lavori stradali, il comune di Roma e l'Ama”.