Villa Verde: 600mila euro per realizzare i marciapiedi lungo la strada

Gli interventi in via delle Due Torri. Nei prossimi giorni sarà nominato il progettista incaricato di realizzare l’opera

Saranno spesi circa 600mila euro per la realizzazione di marciapiedi e scarichi per le acque meteoriche in via delle Due Torri, nel sesto municipio: la strada collega i quartieri di Fontana Candida e Villa Verde nella periferia est di Roma, sprovvista di questi interventi urbanistici. “Nei prossimi giorni verrà nominato il progettista incaricato dell’opera” ha anticipato Fulvio Romanelli, assessore al patrimonio del parlamentino di viale Cambellotti.

Da tempo i residenti del quartiere Villa Verde chiedono la realizzazione dei marciapiedi e degli scarichi dedicati alle acque meteoriche. Sulla strada, è importante ricordare, sono collocati un asilo e una scuola. La via è lunga circa un chilometro e mezzo e in molti tratti ha mura di cinte alte tre metri. Nei mesi scorsi, il comitato di quartiere ha scritto alla sindaca Virginia Raggi e al Prefetto Matteo Piantedosi per chiedere interventi immediati e messa in sicurezza dell’arteria.

“Dopo la nomina del progettista – ha aggiunto Romanelli – Si provvederà alla stesura del progetto per un importo di circa 60mila euro, fino ad arrivare alla realizzazione delle opere il cui costo complessivo sarà di 600mila euro” ha concluso il delegato al patrimonio della giunta Romanella.