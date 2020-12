Villa Verde: escalation di furti, l’assessore alla sicurezza scrive al prefetto

L’escalation di furti che da settimane si registra tra le strade del quartiere Villa Verde verrà inserita nella discussione del tavolo sull’osservatorio per la sicurezza. A farne richiesta è l’assessorato alla legalità di viale Cambellotti che a seguito delle ultime denunce ha chiesto al Prefetto maggiori attenzioni sul quartiere e un passaggio più frequente delle forze dell’ordine.

Dal comprensorio di via Coubert a Fontana Candida fino a via Gagliano del capo e ancora in via del Torraccio, delle Due Torri e via Santeramo in Colle. Da alcune settimane i residenti del quartiere denunciano furti agli appartamenti, alle auto, tentativi di rapina. “Mi sono recato in sopralluogo nel quartiere anche per capire le modalità in cui avvengono i furti – ha spiegato Fulvio Romanelli, assessore alla legalità del sesto municipio – E dopo aver ascoltato i residenti, ho inviato nota al prefetto per chiedere di inserire l’argomento al prossimo tavolo sulla sicurezza. Intanto, auspichiamo un maggiore controllo da parte delle forze di polizia”.

Nei giorni scorsi anche i residenti di Torre Angela, altro quartiere del sesto municipio, hanno denunciato il verificarsi di furti soprattutto in pieno giorno. “Chiediamo più controlli, più sicurezza” denunciavano attraverso le pagine del nostro giornale gli abitanti del versante est.