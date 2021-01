Villa Verde: nel 2021 la costruzione dei marciapiedi lungo via delle due torri

I marciapiedi di via delle Due Torri saranno costruiti: i fondi sono stati chiesti per il bilancio del 2021. “Si procederà anche alla realizzazione dei relativi scarichi - ha detto Fulvio Romanelli, assessore alla sicurezza della giunta di viale Cambellotti – Il municipio ne ha fatto espressa richiesta”.

Via delle Due Torri è una strada lunga circa un chilometro e mezzo e collocata nel cuore del quartiere Villa Verde a ridosso della via Casilina, nel sesto municipio. Lo scorso mese di ottobre, il comitato di quartiere ha inviato una lettera al prefetto Piantedosi, alla sindaca Raggi e ai referenti di municipio e comune per chiedere la messa in sicurezza della strada.

La strada per la gran parte è costeggiata da mura alte oltre tre metri, sul lato opposto anche recinzioni. Sul viale due Torri sono ubicati un asilo nido e una scuola elementare. Nei pressi della strada è in progetto la costruzione di un playground che sarà fruito da tanti bambini del quartiere. “E’ necessario mettere in sicurezza la via” spiegavano dal comitato. Tra le richieste anche la realizzazione di dossi per favorire rallentamenti delle auto.