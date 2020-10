Villa Verde: al parco Aurora apre ‘la casetta delle mamme’

“Questo spazio è per te, mamma, per consentirti di vivere un momento di intimità con il tuo bambino e costruire quel rapporto unico che vi accompagnerà tutta la vita”. Al ‘parco Aurora’ di via Gagliano del Capo a Villa Verde (Municipio VI) è stata allestita la casetta delle mamme: uno spazio dedicato all’allattamento per chi frequenta il parco e non solo.

L’idea, nata da papà Guido e mamma Valentina (genitori della piccola Aurora scomparsa prematuramente a causa di una malattia, alla quale il parco è dedicato) è stata realizzata da un falegname del quartiere che l’ha donata al parco. L’inaugurazione prevista nei giorni scorsi è stata rimandata a causa del maltempo e avverrà, con molta probabilità, tra due settimane. A rendere ancora più allegro e colorato il parco, hanno lavorato che le attiviste di ‘La Breda si fa bella’ – un gruppo di donne del vicino quartiere Villaggio Breda impegnato nella riqualificazione delle strade e del verde – che ha allestito uno spazio con piantine. “Il progetto prevede che in quell’angolo crescano piante aromatiche come anticipazione di un percorso olfattivo che mia moglie ed io vorremmo realizzare” ha detto ai nostri taccuini Guido Troianelli, papà di Aurora.

Mamma Valentina e papà Guido non hanno intenzione di fermarsi e vogliono che della casetta usufruiscano più mamme possibile: “Abbiamo intenzione di segnalare questo posto all’Unicef per rispondere al loro progetto ‘Baby Pit Stop’ che segnala tutti i luoghi sicuri dove è possibile allattare” hanno spiegato. Infine: “Ringrazio il presidente della commissione ambiente Daniele Diaco per aver espletato in maniera rapida le pratiche burocratiche necessarie alla realizzazione dell’opera”.