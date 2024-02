Arrivano le telecamere anti "zozzoni" al sottopasso di viale Oxford

Operatori dell’Ama in azione per ripulire il sottopasso di viale Oxford, quello che permette l’inversione su via Casilina. Siamo nel VI municipio, tra Tor Bella Monaca e Tor Vergata, e dopo la segnalazione di RomaToday è stata intrapresa la bonifica della strada lungo la quale si erano formate diverse discariche abusive. Dopo questo intervento verranno installate delle telecamere di videosorveglianza per punire chi, in futuro, cercherà di scaricare in maniera illecita i rifiuti.

Bonifica

Elettrodomestici, resti di cantieri, mobili e spazzatura di vario genere. Nel sottopasso è stato trovato di tutto. Contestualmente alla bonifica, sono iniziati i lavori per l’installazione di un impianto di videosorveglianza per evitare, in futuro, situazioni analoghe. “L' inciviltà di alcuni rischiava di compromettere tutti i nostri sforzi, ma questa amministrazione non si ferma davanti a nulla e soprattutto non daremo tregua a chi vuole deturpare e il nostro stupendo territorio” ha detto, in una nota, il presidente del VI Municipio, Nicola Franco.

Sottopasso chiuso

Senza un intervento si sarebbe andati incontro ad una nuova chiusura del sottopasso, come avvenuto sette anni fa. La strada, inoltre, è di competenza dell’università di Tor Vergata alla quale Ama recapiterà il conto delle spese di pulizia effettuate. “È una risposta che vogliamo dare a tutti i cittadini – ha ribadito Franco - non vogliamo richiudere il sottopasso perché questa opera pubblica è costata milioni di euro. Non è possibile che per colpa di zozzoni debba essere chiusa. La vigileremo e la terremo aperta, facendo controlli ogni mese”.