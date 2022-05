VIDEO | Lettera dei piccoli alunni al sindaco: "Così la nostra scuola non sarà più ridicolizzata dagli altri"

"Con questi lavori la nostra scuola sarà più bella e non verrà più ridicolizzata agli occhi degli altri e magari verranno ad iscriversi molti più alunni". Queste sono solo alcune delle parole scritte e lette di fronte al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dai piccoli alunni della quinta elementare dell'I.C. Melissa Bassi di Tor Bella Monaca.

Un senso di appartenenza e di speranza che, soprattutto in un quartiere che vive così tante difficoltà come quello delle Torri, può far ben sperare. L'intervento dei bambini si è svolto in occasione della posa della prima pietra per i lavori di riqualificazione degli spazi esterni alla scuola, intervento promosso dalla Fondazione Paolo Bulgari.