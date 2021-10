VIDEO | Elezioni Municipio VI, ballottaggio Filipponi-Franco: le posizioni dei candidati su Rocca Cencia

Sul tmb di Rocca Cencia sono state fatte tante promesse. Ciononostante, il mostro - come lo definiscono gli abitanti del territorio - è ancora lì e continua a macinare rifiuti, anzi è previsto un progetto di revamping - un ampliamento della struttura. Che percorso concreto può avviare il municipio con gli attori coinvolti?

Nicola Franco: "Un punto debole del nostro territorio, siamo conosciuti soprattutto per questo. Nella competenze municipali non c’è la possibilità di chiudere Rocca Cencia all’indomani dell’elezione. I cittadini avranno un presidente al loro fianco nelle battaglie. Nei primi cento convocherò un tavolo per mettere insieme tutti i protagonisti, la linea è certa: Rocca Cencia deve essere chiusa. Siamo contrari al revamping proprio perché vogliamo la chiusura e non un ammodernamento.



Francesca Filipponi: "Abbiamo preso un impegno con i cittadini che vivono quel quartiere e sono in grandi difficoltà. Saremo al loro fianco, rispetto a un lavoro che porteremo avanti insieme. Nel programma lo abbiamo scritto: il Tmb di Rocca Cencia va o a chiusura o è destinato a un nuovo tipo di utilizzo. Sicuramente deve essere riqualificato perché già così impatterebbe meno sulla vita dei cittadini. Noi siamo al fianco dei cittadini, solo Rocca Cencia non può risolvere da solo il problema dei rifiuti di Roma Capitale".