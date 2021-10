VIDEO | Elezioni Municipio VI, ballottaggio Filipponi-Franco: le posizioni dei candidati sul distacco di Torre Spaccata

La petizione avviata dagli abitanti di Torre Spaccata insoddisfatti dalle istituzioni e lontani in chilometri dalla sede municipale ha di fatto creato un precedente. Il quartiere, dal sesto municipio ha chiesto di essere 'annesso' al settimo e così è stato. Con queste elezioni passerà al tuscolano, lasciando le torri. Cosa farà per evitare un torre spaccata 2?

Nicola Franco: “Contrario a questa scelta. Mi sono battuto per impedirlo. Non per interessi personali ma perché ha creato appunto un precedente grave. É noto che il nostro municipio ha un record negativo su tante cose ma anche ambiti in cui dobbiamo lavorare e che portino l’orgoglio di vivere alle Torri che è casa nostra”.

Francesca Filipponi: Non ci sarà, se Torre Spaccata la si vive ci si rende conto che è più simile al settimo municipio che al sesto. Era un loro diritto chiederlo ed è anche bello che l’abbiano ottenuto perché vuol dire che la cittadinanza è stata ascoltata. La ridefinizione dei confini è soggetta spesso a modifiche per rispondere al meglio ai cittadini. Per molto tempo ancora Torre Spaccata verrà gestita dal sesto".