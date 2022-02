Tor Bella Monaca, 75 famiglie senz’acqua da dieci giorni: “Siamo disperati”

“Siamo disperati. Da dieci giorni non abbiamo acqua e, nonostante siano state inviate numerose segnalazioni, attendiamo ancora un intervento del Comune per ripristinare il funzionamento delle pompe”. Siamo in viale Santa Rita da Cascia, in una delle torri alte 14 piani che caratterizzano il quartiere Tor Bella Monaca nella periferia est della città, sul territorio del Municipio VI. È da questi palazzoni grigi che arriva un altro, ennesimo grido d’aiuto: “Non sappiamo più a chi rivolgerci” hanno commentato gli inquilini dello stabile di proprietà del Comune di Roma.

A Tor Bella Monaca insiste la più alta percentuale di edilizia residenziale pubblica della città di Roma, eppure la manutenzione alle case popolari lascia a desiderare. Da un lato all’altro del quartiere, gli inquilini sono costretti a fare i conti con i disagi legati talvolta al mancato funzionamento degli ascensori e alle infiltrazioni, e talvolta alle cantine allagate, alle fogne otturate o ai termosifoni guasti. Non solo. Gli impianti, soprattutto quelli delle pompe dell’acqua, risalgono ai tempi della costruzione delle torri stesse, trenta anni circa.

“Non è mai stata fatta manutenzione” hanno commentato ancora da viale Santa Rita da Cascia. Alcuni inquilini, stanchi di attendere risposte, nella mattina di giovedì sono andati in municipio ad alzare la voce. “In questi appartamenti ci sono bambini, anziani. I problemi sono tanti: non possiamo accendere i riscaldamenti, non possiamo mettere in funzione le lavatrici e soprattutto dobbiamo riscaldare l’acqua delle bottiglie per lavarci” ha detto Maria Vittoria.

“Abbiamo scritto al Dipartimento, al sindaco, stiamo chiedendo interventi da giorni ma non otteniamo nessuna risposta – ha detto Chiara Del Guerra, assessora ai lavori pubblici di viale Cambellotti – Ho già detto ai cittadini che sono al loro fianco in questa battaglia, pronta ad andare insieme in Campidoglio”.