Tor Bella Monaca: discarica a cielo aperto intorno alla campana di vetro

Degrado e rabbia in via San Biagio Platani

Secchi di vernici, sedie, giocattoli, plastica. Addirittura elettrodomestici e igienici. Intorno alla campana per la raccolta stradale del vetro si è creata una discarica abusiva: rifiuti sversati a cielo aperto fanno aumentare il degrado dell’area, già compresso dalla spazzatura all’interno del pratone. Siamo in via San Biagio Platani, a Tor Bella Monaca, sul territorio del sesto municipio nella periferia est della città.

Per rimuovere la spazzatura all’interno dell’area già nelle scorse settimane i cittadini si sono mobilitati chiedendo interventi (supportati dal gruppo Lega Municipio VI): l’attuale stato in cui versa il pratone dimostra che le loro richieste sono rimaste inascoltate. “Abbiamo chiesto più volte che venisse rimossa questa campana ma nessuno ci ascolta” ha commentato ai nostri taccuini una residente della via.

“Non è sufficiente il degrado intorno? È necessario anche fornire nuovi spazi per scaricare rifiuti?” si sono chiesti indignati i cittadini. Intanto, nei giorni scorsi, il gruppo Nucleo Ambiente e Decoro di Roma Capitale ha ‘beccato’ alcuni ‘zozzoni’ che scaricavano rifiuti in via Silicella, non lontano da via San Biagio Platani.