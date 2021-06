Tor Bella Monaca, ascensore guasto da 20 giorni. 93enne bloccata in casa

L'ascensore è guasto da 20 giorni e gli inquilini anziani sono bloccati in casa. "Se usciamo facciamo una grande fatica a rientrare e non possiamo portare pesi, neanche comprare una cassa d'acqua". A parlare con Roma Today è Angela Maria, una inquilina di 93 anni che vive in una palazzina Ater in via Quaglia, a Tor Bella Monaca e che racconta ai nostri taccuini i disagi tutti gli altri abitanti dello stabile.

"Siamo tutti anziani, siamo prigionieri, non possiamo fare nulla - ha aggiunto - La signora che abita nell'appartamento di fronte al mio, non esce mai, io ci provo ogni tanto ma è una gran fatica". Angela Maria abita all'ultimo piano della palazzina, il sesto, e il foglio con la scritta 'Guasto' appeso dinanzi alla porta dell'ascensore scandisce ormai i tempi delle sue giornate.

A sostegno della donna, 93 anni, il gruppo Lega del sesto Municipio: "Abbiamo scritto ad Ater per chiedere un intervento urgente affinchè l'ascensore venga ripristinato il prima possibile perché gli inquilini non possono vivere in queste condizioni" ha commentato Bruno Manzullo.