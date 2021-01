Colle Prenestino, asfalto danneggiato e marciapiedi impraticabili. Dal quartiere: “Noi cittadini si serie b”

Il manto stradale è dissestato e i marciapiedi sono impraticabili. “Abbiamo presentato tante richieste fino ad ora ma sono cadute tutte nel vuoto” hanno detto dal comitato di quartiere. Siamo a Colle Prenestino, nella zona est del sesto municipio, dove la via Prenestina è la strada principale che consente l’entrata e l’uscita dal quartiere. E’ per questo tratto di consolare che i cittadini da tempo chiedono la messa in sicurezza.

“I lavori annunciati a settembre, purtroppo, non sono stati eseguiti e ci ritroviamo una strada con il manto totalmente dissestato e pieno di buche pericolosissime” ha spiegato al nostro giornale Giuseppe Lanzillotta, presidente del comitato di quartiere. A Colle Prenestino, lungo il tratto della via consolare (in alcuni punti completamente al buio), anche i marciapiedi versano in condizioni totali di abbandono. Basti pensare che tra alberi ormai deteriorati e cartelloni pubblicitari, non solo è impossibile che una carrozzina li percorra ma anche a piedi diventa difficile. “La via Prenestina può essere percorsa solo in macchina, se la si percorre a piedi o in bicicletta si rischia la vita” ha aggiunto Lanzillotta.

Intanto, dall’assessorato ai lavori pubblici hanno spiegato che l’intervento sulla via Prenestina rientra all’interno della manutenzione che realizzerà Astral in accordo col Comune. Gli interventi previsti riguarderanno la via Prenestina dal GRA ai confini con il Comune di Montecompatri. “Partiranno a breve” ha puntualizzato Sergio Nicastro, assessore ai lavori pubblici.