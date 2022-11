Torri, poche centinaia di metri per sbloccare la viabilità di un quadrante: la mozione arriva in Campidoglio

“Chiediamo che il progetto di collegamento tra via Mezzoiuso e via Siculiana venga realizzato. La viabilità in questo quadrante è un problema annoso”. Con queste parole Dario Nanni, consigliere comunale di Azione, ha anticipato dalle pagine di Roma Today la mozione che verrà votata in aula Giulio Cesare nei prossimi giorni e che riguarda i quartieri Due Leoni, Borghesiana e Tor Bella Monaca, a Roma Est, nel Municipio VI.

Via Mezzoiuso e via Siculiana sono due strade comprese nel territorio del Municipio Roma VI delle Torri che si diramano dalla via Casilina, non lontane delle stazioni della metropolitana della linea C. Nel 2016, l’amministrazione capitolina ha stilato un progetto di prolungamento di via Mezzoiuso attraverso la realizzazione di un nuovo tratto stradale di poche centinaia di metri. L’opera consentirebbe il raccordo con via Siculiana e con l’intera rete stradale, mettendo in connessione Borghesiana con Due Leoni e Tor Bella Monaca, “con conseguente alleggerimento della pressione veicolare su via Casilina, perennemente congestionata in questo tratto, e conseguente miglioramento della mobilità e della vivibilità dei quartieri interessati” si legge nella mozione.

Il documento, presentato da Nanni e già discusso in commissione, è stato sottoscritto da tutti i gruppi politici del consiglio comunale. “Sono molto soddisfatto per il consenso unanime – ha commentato il consigliere di Azione – è chiaro che non basterà la sottoscrizione e non basterà l’approvazione del documento in aula nei prossimi giorni, nonostante sia un tassello importante. Il nostro impegno – ha concluso – è tenere l’alta l’attenzione su questa tematica perché la realizzazione del progetto migliorerebbe la qualità della vita di un intero quadrante".