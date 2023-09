Borghesiana, dal Campidoglio arriva l'ok al prolungamento di via Mezzoiuso

Il progetto è del 2016 e prevede la realizzazione di un breve tratto di strada che risolverebbe diversi problemi di circolazione. Però, come accade spesso a Roma, anche per le cose semplici occorrono anni. Per questo, gli abitanti dei quartieri Due Leoni, Borghesiana e Tor Bella Monaca, a Roma Est, nel VI municipio, sperano che questa sia la volta buona. L’Assemblea capitolina ha votato all’unanimità una mozione presentata dal consigliere di Azione Dario Nanni che invita il sindaco Gualtieri e gli assessori a dare attuazione al progetto che prevede il prolungamento di via Mezzoiuso fino a via Siculiana.

Prolungamento di via Mezzoiuso

I lavori in questioni prevedono la realizzazione di un prolungamento di circa 300 metri che permetterebbe il raccordo con via Siculiana e con l’intera rete stradale. In questo modo si metterebbe in connessione Borghesiana con Due Leoni e Tor Bella Monaca, alleggerendo così la pressione veicolare su via Casilina, perennemente congestionata in questo tratto. Nella mozione si specifica anche dove trovare i soldi, ovvero attingendo ai soldi stanziati per il Giubileo 2025 da stanziare nel prossimo bilancio di previsione.

La mozione

La mozione firmata da Nanni risale addirittura al novembre del 2022 ma è stata approvata solo di recente. Sempre lo scorso anno, nel mese di ottobre, in via Mezzoiuso si era tenuta una seduta della commissione Lavori pubblici durante la quale i consiglieri presenti avevano preso l’impegno di farsi carico delle criticità che presenta la viabilità in quel quadrante di Roma Est, raccogliendo le richieste dei residenti della zona. Anche il VI Municipio sta facendo la sua parte, spingendo per la realizzazione del progetto.

Del resto, via Mezzoiuso è una strada di viabilità secondaria del quartiere Borghesiana e connette diverse vie che insistono sullo stesso tratto di via Borghesiana, compreso quello tra via Casilina e via Bottura. L’idea è quella di alleggerire la via Casilina permettendo ai veicoli di transitare da via Mezzoiuso fino a via Siculiana.