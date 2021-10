Tor Bella Monaca: rifiuti ingombranti nei pressi della scuola

“Da tempo chiediamo la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo il marciapiede vicino alla scuola ma nessuno ci ascolta e intanto I nostri figli sono costretti a camminare nel degrado”. A denunciare l’abbandono lungo I marciapiedi di via dell’Archeologia sono I genitori dei bambini che frequentano la scuola ‘Melissa Bassi’.



Nei giorni scorsi dai genitori un altro campanello d’allarme: “Abbiamo accompagnato I nostri figli a scuola e ci siamo resi conto che nei pressi dell’ingresso erano state trovate siringhe sporche di sangue” hanno aggiunto. Spiegando, inoltre: “Tutto questo non è ammissibile, come non è accettabile che da settimane chiediamo la bonifica dell’area ma nessuno interviene”.



Ad aumentare il degrado lungo la strada che il cancello dell’uscita posteriore della scuola: “E’ stato incendiato alcune settimane fa ma non è mai stato ripristinato, e con le fiamme si sono rotti anche I citofoni”. Hanno concluso: “Ci rivolgiamo alle istituzioni per chiedere che venga effettuata una bonifica immediata, è lo spazio dedicato ai nostri figli”.