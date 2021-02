Tor Bella Monaca: ascensore fuori uso, disabili bloccati in casa

La storia si ripete a Tor Bella Monaca, quartiere alla periferia est della capitale. Questa volta a farne le spese sono gli inquilini che abitano nelle case del Comune, al civico 88 – scala F – di via dell’Archeologia: l’ascensore guasto da oltre un mese li costringe a casa. “Non è giusto, paghiamo per avere i servizi, e non possono lasciarci vivere così” ha detto Stefania, un’inquilina.

Da mesi, le denunce sui guasti relativi agli ascensori delle palazzine popolari, si susseguono ripetutamente. Non sono mancati casi, sempre su via dell’Archeologia, in cui i malfunzionamenti sono durati anche tre mesi. All’interno della palazzina, alta sette piani, vivono disabili e anziani. “Nei giorni scorsi, un anziano dimesso dall’ospedale, è stato riaccompagnato a casa grazie all’intervento dei vigili del fuoco – ha aggiunto l’inquilina – Perché non è stato possibile utilizzare l’ascensore”. Chi vive qui, esce di casa non più di due volte a settimana, soprattutto chi ha subito interventi ospedalieri ed è cardiopatico o invalido.

“E’ inconcepibile che a Tor Bella Monaca registriamo ancora episodi di questa portata – ha commentato Valter Mastrangeli, consigliere Lista Marchini al sesto municipio – Auspico che vengano messi in campo interventi risolutivi al più presto, non si può ignorare questo disagio”.