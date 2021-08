Torre Angela: non ci sono marciapiedi, la strada diventa un pericolo per disabili e pedoni

Disagi in via del Torraccio di Torrenova (spesso anche al buio)

Illuminazione pubblica a intermittenza, assenza totale di marciapiedi. Siamo in via del Torraccio di Torrenova, la strada che attraversa il quartiere Torre Angela, sesto municipio, nella periferia est. Una condizione, già denunciata, che crea disagi ai residenti, in particolare agli abitanti che vivono in carrozzina, agli anziani e ai bambini. Ai nostri taccuini, la testimonianza di Luca, disabile alle prese con le difficoltà quotidiane di vivere le strade e i trasporti pubblici.

“L’altra sera sono uscito di casa, come faccio spesso. Via del Torraccio di Torrenova era al buio e, poiché non ha marciapiedi, ho preferito allungare e prendere vie secondarie pur di non percorrerla. Questa strada senza illuminazione è pericolosa ma sembra che a nessuno interessi”.

Luca abita poco distante da via del Torraccio di Torrenova, è una strada che percorre quotidianamente: “Cammino quasi al centro della strada perché non posso fare altrimenti. Sa cosa significa per un disabile in carrozzina? Rischiare anche la vita” ha aggiunto. Infine: “Ho chiesto tante volte al municipio di intervenire ma non è mai cambiato nulla, non lo faccio solo per me, ma anche per mamme con passeggini, anziani”.

A supportare la condizione in cui versa Luca e altri residenti fragili del quartiere, anche il gruppo Lega: “Con lo sviluppo del quartiere, questa strada è diventata non più percorribile, non solo per i pedoni ma soprattutto per i disabili, dobbiamo ripensare totalmente la viabilità di Torre Angela” ha concluso Emanuele Licopodio.