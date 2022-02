Tor Bella Monaca, dopo lo sgombero della baraccopoli orti urbani e parkour: la palla passa al consiglio

Prima lo sgombero, poi la bonifica e l’assegnazione del terreno alla protezione civile. Nel frattempo proseguiranno i lavori per la realizzazione della pista di parkour e successivamente l’avvio degli orti urbani. È questo il progetto del Sesto Municipio - già anticipato dal nostro giornale a dicembre dello scorso anno - contenuto nella risoluzione approvata martedì mattina in commissione patrimonio a viale Cambellotti che sarà discussa durante il consiglio del prossimo 17 febbraio. “Un grande lavoro per restituire l’area ai cittadini” ha commentato ai nostri taccuini Gabriele Manzo, presidente della commissione.

Siamo a Tor Bella Monaca, nel terreno tra via di Tor Bella Monaca e via Amico Aspertini. Lo spazio, attiguo al liceo ‘E.Amaldi’, è occupato attualmente “da circa 40 persone e 20 baracche” hanno spiegato dalla commissione.

L’area è già stata occupata più volte e altrettante sgomberata: basti pensare che dal 2015 ad oggi le ruspe sono intervenute in via Aspertini almeno una volta l’anno. La precedente amministrazione, a guida Cinque Stelle, aveva progettato per lo spazio attualmente occupato la realizzazione di una pista di parkour. Il progetto andrà avanti con qualche modifica.

“Subito dopo lo sgombero che avverrà nelle prossime settimane, assegneremo l’area alla Protezione civile affinché svolga servizio di guardiania e usi lo spazio come campo base per la campagna antincendio – ha aggiunto Manzo – Vogliamo restituire quel terreno ai cittadini e per farlo realizzeremo anche orti urbani”. Dopo lo sgombero della ‘fattoria abusiva’ di Colle degli Abeti, quello del terreno di via Aspertini – che da quanto ci risulta avverrà nelle prime settimane di marzo - sarebbe il secondo dell’era Franco.