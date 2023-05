VI Municipio, è corsa a due per il nuovo presidente del Consiglio dopo le dimissioni di Antonio Villino

Sarà una corsa a due che servirà anche per capire quali saranno i nuovi equilibri della maggioranza. Domani verrà eletto il nuovo presidente del Consiglio del VI Municipio dopo le dimissioni di Antonio Villino, passato al Gruppo misto. Una scelta, quella di Villino, che ha causato non pochi problemi all’interno del centrodestra chiamato, adesso, a scegliere il nuovo presidente dell’assise.

Lotta a due

Sono due i papabili che dovrebbero prendere il posto di Villino uno è Giuseppe Ferone, in quota Lega. Il consigliere potrebbe “pagare” il fatto di aver votato, di recente la risoluzione sull’antifascismo presentata dal Partito democratico e votata da tutti i consiglieri, eccezion fatta per quelli di Fratelli d’Italia che avrebbero voluto presentare un testo condiviso. L’altro nome in lizza è quello di Emanuele Giuliani, storico militante molto vicino alla leader di Fdi, Giorgia Meloni

Antonio Villino

A tenere banco, però, sono le dimissioni che ha rassegnato l’ormai ex presidente Antonio Villino. Democristiano doc, è stato eletto alle ultime consultazioni con Fratelli d’Italia. Villino, come spiega a RomaToday, si è dimesso “per questioni personali”. Non è però passato inosservato il fatto che sia passato al Gruppo misto invece che tornare a sedersi sui banchi dei meloniani. “Ci sono dei consiglieri dei quali non condivido gli atteggiamenti e i comportamenti – spiega Villino - quando non c’è rispetto per il presidente del Consiglio e dell’aula tutta non credo si possa andare avanti. Ci sono divergenze tra noi e la vediamo in modo diverso”. Villino conferma, però, l’appoggio al presidente Nicola Franco: “Sono stato eletto con Fdi appoggiano il programma del presidente Franco che continuo a condividere. Sicuramente darò un appoggio esterno”.