La vela di Calatrava fa il giro del mondo nelle opere di trenta artisti internazionali

Avrebbe dovuto diventare la ‘città dello sport’ ma a distanza di oltre dieci anni la vela di Calatrava è ancora solo uno scheletro, visibile da molti punti della capitale come un riferimento. C’è chi, però, ha fatto diventare l’abbandono un’arte, portandola in tutto il mondo attraverso un progetto fotografico dal titolo ‘La vela’. Il promotore è Filippo Trojano, fotografo e attore che a Roma Today ha spiegato: “Sono entrato all’interno della struttura per realizzare un reportage e a mano a mano che scattavo cresceva dentro di me la consapevolezza che questa storia doveva essere conosciuta e raccontata”.

In poco tempo, il fotografo romano ha raggiunto artisti di varie parti del mondo: Spagna, Corea, Russia, Giappone, Iran e Argentina. A loro ha inviato gli scatti chiedendo di elaborare le immagini secondo la loro vena artistica. “È nata una rete internazionale di artisti. Tutto è stato costruito come un gioco: ogni artista riceveva dieci delle mie fotografie e da queste ne sceglieva una che veniva tolta dal mazzo per diventare solamente sua, per poi elaborarla e stravolgerla come meglio credeva. L’unica linea che davo loro era: riporta l’acqua, riporta la vita!”.

Da questa collaborazione sono stati creati numerosi elaborati artistici che interpretano la vela nei modi più disparati: dai colori caldi alle figure geometriche dell’arte spagnola, all’immagine di nuotatori ‘fantastici’ realizzati con metà del corpo animale e metà umana. “Ad oggi il progetto si presenta come un lavoro a lungo termine che continua ad accogliere artisti di tanti paesi, fino a che lo stadio del nuoto non verrà ultimato. Noi ci auguriamo che possa essere un contributo affinché questo accada. Se ciò non dovesse succedere, almeno noi, con l’immaginazione avremo completato l’opera” ha concluso l’arista.