Città Metropolitana approva la variazione di bilancio, via libera ai lavori nel VI municipio

Lavori e interventi attesi, in alcuni casi, da anni potranno diventare realtà. La Città Metropolitana di Roma ha approvato, venerdì 28 luglio, la variazione di bilancio. Un provvedimento grazie al quale il territorio del VI municipio potrà beneficiare di diversi milioni di euro che serviranno per andare a risolvere criticità ormai non più rimandabili. Una zona che, come aveva annunciato anche tempo fa il presidente Nicola Franco, vivrà un’estate all’insegna dei lavori e dei cantieri. Tutte opere possibili dopo l’approvazione del bilancio di Roma Capitale. Ora, con i soldi dell’ex provincia, si potranno risolvere altre storiche criticità del territorio. Uno degli investimenti più importanti riguarda l’edilizia scolastica: per Roma est sono stati previsti investimenti per 1 milione e 820 mila euro.

San Vittorino

A San Vittorino sono stati finalmente stanziati dei fondi per risolvere i problemi della strada provinciale San Vittorino, chiusa dal 2020 a causa di una frana caduta all’altezza del km 0+850 fino al km 0+950 . Una situazione che ha portato all’esasperazione gli abitanti del piccolo borgo, alcuni dei quali alle prese anche con altre strade disastrate della zona. Per questo intervento Città Metropolitana ha stanziato 372 mila euro. E sempre sulla stessa strada, Città Metropolitana effettuerà lavori di messa in sicurezza mediante il rifacimento “a tratti” del manto stradale, della segnaletica orizzontale, verticale e il ripristino dei presidi idraulici.

Stazione di Colle Mattia

Potrà vedere finalmente la luce il cantiere per il nodo di scambio della stazione di Colle Mattia che attende, da anni, un vero parcheggio per i pendolari. Questo importante snodo, che collega Roma est con il centro città in meno di mezzora, beneficerà di fondi per 3 milioni e 678 mila euro, soldi che erano stati previsti a settembre del 2020 e finalmente impegnati.

Asfalto

Interventi per un totale di circa 1 milione di euro per la strada provinciale 46/a Prenestina – Poli, dove si faranno lavori di messa in sicurezza mediante il rifacimento a tratti del manto stradale, della segnaletica orizzontale, verticale e ripristino dei presidi idraulici per 772 mila euro, e per la succursale Amaldi a Castelverde.

"Sono particolarmente soddisfatto per le tante opere approvate per riqualificare il VI municipio – ha scritto, in una nota, il presidente commissione bilancio patrimonio Pnrr della Città' metropolitana di Roma Mariano Angelucci - Roma è una grande città e tutti i territori, anche quelli più periferici, meritano investimenti. Noi stiamo lavorando per questo: nessuno deve essere lasciato indietro. Ora seguiremo passo passo la realizzazione di queste opere. È stato fatto un grande lavoro di squadra con il sindaco Gualtieri e la maggioranza a partire da Cristina Michetelli, Daniele Parrucci, Manuela Chioccia e Tiziana Biolghini”.