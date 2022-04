“Un solo ufficio anagrafico non basta”: la denuncia del Partito democratico alle Torri

L’ufficio anagrafico di San Vittorino è stato chiuso cinque anni fa, invece, di quello in progetto dal 2018 presso il centro commerciale Roma Est non si hanno più notizie concrete. Attualmente, per una popolazione di oltre 200mila abitanti sono fruibili sono gli uffici di viale Cambellotti, unica sede del Municipio Roma VI delle Torri. “È inconcepibile. Non si può più tollerare oltre un numero così esiguo di sportelli. Ai dipendenti vanno la mia stima e il mio ringraziamento per l’impegno profuso ogni giorno, soprattutto durante gli open day e nonostante la ramanzina fuori luogo ricevuta nelle scorse settimane” ha detto il capogruppo del Partito democratico in consiglio municipale, Fabrizio Compagnone.

Ha suscitato non poca indignazione la chiusura dell’ufficio anagrafico al borgo di San Vittorino, nella periferia delle Torri. E non solo perché il territorio è stato privato di un secondo ufficio ma anche perché il quartiere è rimasto sprovvisto dell’ennesimo servizio (poco prima anche la chiusura dell’ufficio postale). Per chiederne la riapertura si sono mobilitati in tanti, tra petizioni e incontri ma a poco meno di cinque anni – è stato chiuso a giugno del 2017 – ancora nulla che ne faccia ipotizzare la ripresa. Nei giorni scorsi, il minisindaco Nicola Franco ha inviato alla Soprintendenza Speciale Archeologia delle Belle Arti richiesta di supporto e informazioni circa la ristrutturazione della sede distaccata del Municipio, all’interno della quale è presente anche un centro anziani.

Intanto, ad aprile del 2021 è stato bandito un avviso pubblico per reperire un immobile da usare gratuitamente come ufficio anagrafico. Tre anni prima, nel 2018, è stata approvata una risoluzione in consiglio – con il governo pentastellato – per impegnare la giunta a interfacciarsi con la proprietà del centro commerciale che aveva già dato disponibilità dei locali e che è stato poi l’unico a partecipare il bando. Per arredare gli uffici i fondi sono già disponibili a bilancio, ma anche di questo non si sa più nulla.