Tor Bella Monaca, "liberati" gli scantinati di largo Mengaroni nel blitz per il decoro

È un periodo molto particolare per Tor Bella Monaca. I progetti per il futuro fanno ben sperare gli abitanti del VI municipio. Dal parco solare ai lavori di rigenerazione urbana passando per le tantissime iniziative portate avanti dalle associazioni di zona. Tor Bella Monaca aspetta la sua “primavera” ma, intanto, deve fare i conti con il presente. Una realtà che dice che nel quartiere più difficile di Roma c’è ancora tanto da fare prima di poter dare ai suoi abitanti una vita normale.

Mercoledì 13 dicembre, su largo Mengaroni, c’è stato un intervento per ridare dignità e decoro alla torre 1. Parliamo di una delle tante zone difficili del quartiere, dove spesso si vive nell’abusivismo e ai limiti della legalità. All’operazione hanno partecipato operatori di Areti, Ama e i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca. Sono state così censite oltre 300 persone nei 75 appartamenti presenti mentre si è proceduto a vari interventi di bonifica. “Strano che il comune di Roma Capitale non faccia da anni un censimento mentre in poche ore noi, grazie alla stazione carabinieri di Tor Bella Monaca, lo abbiamo fatto” ha scritto, in una nota, il presidente del VI Municipio Nicola Franco.

Lotta alla criminalità

In un post, il minisindaco, che negli ultimi tempi era finito al centro delle polemiche in seguito all’arresto dell’attivista Maricetta Tirrito, ha scritto questo: “Legalità. C'è chi la predica a "parole" e chi ci mette la faccia e sta in prima linea tra la gente”. Franco, così come anche altri esponenti politici del territorio, comprese le opposizioni, aveva partecipato ad eventi ed attività ai quali era presente anche Tirrito, sospettata di aver raggirato diversi anziani insieme ad altre persone . Con queste parole ha voluto controbattere a chi lo accusa di aver avuto al suo “fianco” una persona che, a quanto pare, tutto era fuorché una paladina della legalità.

Denunce e furti

Al termine del “blitz” sono state denunciate tre persone per furto di energia elettrica, che grazie ad Areti ora non sono più allacciate all’energia pubblica. Otto persone sono state denunciate per occupazione abusiva dell’alloggio pubblico, “per i quali – ha spiegato Franco - è stata fatta esplicita richiesta all’ente proprietario, cioè Roma Capitale, di fare le dovute operazioni per lo sgombero e la ripresa in possesso dell’immobile”. Sono state poi trovate tre persone che vivevano negli scantinati, di cui uno è stato arrestato per resistenza e oltraggio.

“Dopo anni, i cittadini potranno tornare a usufruire delle cantine, dopo la bonifica degli occupanti grazie all’Arma e grazie alla derattizzazione e disinfestazione da parte dell’Ama, motivo per cui ci hanno fatto i complimenti e ci hanno ringraziato” ha aggiunto Franco che ha poi concluso: “se Roma Capitale facesse questo tipo di operazioni, grazie alle forze dell’ordine, potremmo liberare tutti quelli alloggi spesso occupati da gente contigua su clan mafiosi, per dare la casa a chi è in lista e ne ha diritto. Grazie ancora ad Areti, Ama e alla stazione carabinieri di Tor Bella Monaca, comandata dal comandante Villanucci. Insieme abbiamo dimostrato che è questione di volontà. Se si vuole fare, si fa. E noi lo vogliamo ancora e faremo ancora questo tipo di operazioni”.