Torri: i lavoratori Farmacap scendono in piazza

L’appuntamento è fissato per la mattina di venerdì, in piazza del Torraccio di Torrenova

I lavoratori e gli utenti di Farmacap scendono in piazza per chiedere che l’azienda resti interamente pubblica. L’appuntamento, fissato per la mattina di venerdì 21 maggio, è stato organizzato dalle sigle sindacali e si svolgerà dinanzi una delle 45 farmacie comunali, in piazza del Torraccio di Torrenova, al sesto municipio.



L'azienda partecipata, che oltre alle farmacie gestisce anche progetti socio assistenziali, è da tempo in difficoltà, con perdite superiori ai 17 milioni di euro fra il 2013 e il 2019. I vertici, il commissario straordinario di Farmacap, Marco Vinicio Susanna e il direttore generale Emiliano Mancini, si sono dimessi dall'incarico annunciando le proprie decisioni irrevocabili nel corso dell’assemblea capitolina straordinaria del 6 maggio.



Al presidio di venerdì sul territorio del sesto municipio che ospita sei farmacie comunali (Borghesiana, Prato fiorito, Camocelli, Colle prenestino, Tor bella monaca, Torraccio di Torrenova, organizzato da RSA FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL, US, parteciperanno le realtà associative e di base del quartiere che hanno interagito con il presidio sanitario per chiedere che questa azienda rimanga interamente pubblica.



“Una delegazione di Fratelli d’Italia sarà presente al presidio – ha commentato Nicola Franco, capogruppo Fdi municipale che interverrà insieme a Andrea De Priamo e Francesco Figliomeni consiglieri comunali – Non solo per continuare la battaglia già avviata in Campidoglio ma per ribadire il valore sociale delle farmacie sul nostro territorio poiché svolgono anche attività di assistenza”.