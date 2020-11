Cantieri aperti e mancanza di manutenzione: tre parchi chiusi nel VI municipio

Parchi chiusi o senza manutenzione: da Torre Angela a Prato Fiorito sono tre le aree dei quartieri in attesa di essere riaperte e tornare a disposizione dei cittadini. Prima che questo accada, però, sono necessari interventi di manutenzione annunciati da tempo. “Chiederemo conto dei parchi chiusi” ha anticipato Dario Nanni, consigliere del gruppo Misto di viale Cambellotti.

“Il parco Calimera è chiuso da mesi, invece al parco Conti i lavori iniziati a gennaio non sono mai stati portati a termine” ha spiegato Nanni denunciando lo stato dell’arte dei parchi di Arcacci e di Torre Angela. A sollevare le condizioni in cui versa il parco ‘Alessandro Conti’ dedicato a un giovane residente del quartiere scomparso nel 1999 sono anche i residenti di Torre Angela che vorrebbero tornare a usare gli spazi. Infine, il ‘parco dell’acqua e del vino’ a Prato Fiorito, non lontano da Ponte di Nona, dove le vasche un tempo luoghi d’acqua, sono ad oggi vuote e la manutenzione è assente. “Nato 14 anni fa per regalare uno spazio ai cittadini, oggi luogo di abbandono istituzionale” ha concluso Nanni.

Abbiamo raggiunto Fabrizio Tassi, presidente della commissione ambiente del sesto municipio che sulle condizioni dei parchi ha spiegato: “A giorni si dovrebbero definire le condizioni del parco Calimera attualmente in gara e i lavori inizieranno nei primi mesi del 2021 – precisando – Il servizio Giardini sta manutenendo il verde orizzontale”. Nello specifico, riguardo il parco ‘Conti’: “Abbiamo chiesto al Dipartimento alcune rifiniture per la recinzione e per la rampa disabili – Le osservazioni sono state accolte e procederemo”.

Più complicata invece la condizione del parco di Prato Fiorito dove “Ad un mio sollecito hanno risposto dal dipartimento di aver avuto problemi con la ditta vincitrice, pertanto, si dovrà procedere con la seconda in classifica”.