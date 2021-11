VI municipio, Nicola Franco ha giurato. Inizia l’era dell’unico municipio di centrodestra 

Nicola Franco ha giurato, inizia l’era dell’unico municipio di centrodestra a Roma. “Ho sempre provato emozione a stare in questi luoghi ma l’emozione di oggi è fortissima” ha commentato il minisindaco delle Torri. Tra il pubblico anche Fabio Rampelli, vice presidente della Camera dei Deputati e Svetlana Celli, presidente del consiglio comunale di Roma.

Mastrangeli (Calenda sindaco) contesta la giunta Franco con un cartello

Immediata la contestazione, già durante l’appello. Protagonista, Valter Mastrangeli, alla sua quinta consiliatura che, eletto nelle fila della civica ‘Calenda sindaco’ ha esposto un cartello rosso con la scritta: “Ci piaceva una giunta con Sgarbi, e non lo sgarbo di una giunta senza Fonti che è come se mancassero i piloni sotto i ponti”. Il gesto per contestare la scelta del neo minisindaco di non aver conferito deleghe all’ex consigliere di centrodestra Massimo Fonti. Lo stesso nei giorni ha espresso dispiacere per la mancata nomina dalle sue pagine Facebook. Una scelta difficile quella della composizione della giunta e Nicola Franco non ha nascosto le difficoltà anche a mezzo social: “Purtroppo i regolamenti non danno la possibilità a tutti di vedersi riconoscere i giusti meriti e che alcuni rimarranno fuori da certi incarichi”.

Antonio Villino eletto presidente del consiglio municipale

Con 16 voti a favore viene eletto Antonio Villino presidente del consiglio municipale delle Torri. Consigliere di lungo corso ha commentato così, non senza commuoversi, il nuovo incarico che ricoprirà per i prossimi cinque anni: “Non ho mai svolto questo ruolo, chiedo a tutti voi, maggioranza e opposizione, di sostenermi in questo percorso. Tutti conoscete il rispetto che ho per quest’aula”. Sono stati eletti Giuseppe Ferone (Lega) e Flavio Mancini (Pd) vice presidenti del Municipio.

Il giuramento di Nicola Franco: “Un’emozione fortissima”

“Vi ringrazio tutti, cittadini e consiglieri. Sono stato in quest’aula 20 anni. Ho sempre provato emozione a stare in questi luoghi ma l’emozione di oggi è fortissima. Ho sempre sognato questo momento e questo posto, fin dal 27 novembre del 1993 quando mi sono seduto su questi banchi per la prima volta. Il territorio viene prima dell’impegno politico. Su questa barca dobbiamo salirci insieme, fuori c’è un mare in tempesta” ha commentato Nicola Franco, senza nascondere l’emozione visibile.

Franco passa la parola a Romanella, ex presidente del Sesto del M5s

Nicola Franco ha ringraziato i presenti, dagli eurodeputati a consiglieri comunali. E ha ringraziato anche Roberto Romanella, presidente uscente del Movimento Cinque Stelle. Una scelta che ha destato non poco stupore, tra le fila della maggioranza e quelle dell’opposizione. Romanella, ha preso posto sullo scranno più alto di viale Cambellotti. Ha augurato un buon lavoro ai nuovi eletti facendo riferimento al “supremo interesse della cittadinanza che vive in un municipio sfortunato nonostante le sue enormi eccellenze”.

Fabio Rampelli: “Il centrodestra riparte dalle Torri”

Al giuramento di Nicola Franco, unico presidente eletto di centrodestra a Roma, hanno partecipato tra gli altri Fabio Rampelli, vice presidente della Camera dei Deputati, Marco Milani, coordinatore romano di Fratelli d’Italia, la senatrice Anna Cinzia Bonfrisco e Svetlana Celli, eletta presidente del consiglio comunale nei giorni scorsi. “Il centrodestra riparte dalle Torri – ha commentato Fabio Rampelli a Roma Today – C’è un aspetto positivo e cioè che possiamo concentrare su questo territorio tutte le nostre forze per arrivare a una rinascita delle torri, lavoreremo tutti compatti”. È intervenuta anche Svetlana Celli: la presidente dell’assemblea capitolina ha sottolineato l’importanza della politica e della missione che la vede al servizio dei cittadini.

La giunta Franco

La giunta di Nicola Franco è composta da Romano Amato con deleghe al blancio, al sociale e al benessere degli animali, Chiara Del Duerra lavori pubblici e mobilità, Flavia Cerquoni alle politiche educative, giovanili e della famiglia, affari generali e patrimonio. Rita Pomponio delega alla cultura, al patrimonio archeologico e pari opportunità. E ancora Rosario Onorati, politiche ambientali, Andrea La Fortuna al commercio, politiche agricole e sicurezza.

La polemica targata Pd e lista civica: “La squadra non è all’altezza”

A fine lavori, Fabrizio Compagnone – consigliere Pd ha commentato: “La squadra non è all’altezza, conosce poco o per niente il territorio. Franco un uomo solo al comando”. Dello stesso avviso anche Valter Mastrangeli, lista civica Calenda Sindaco: “Sembra di essere tornati indietro di cinque anni con l’inesperienza”.