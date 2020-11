VI municipio: al via la piantumazione di alberi nei giardini scolastici

Tigli, lecci, prunus e ancora peri da fiore e acer campester. Sono queste alcune delle tipologie di albero piantumate presso i giardini degli edifici scolastici del sesto municipio. Dalla commissione ambiente di viale Cambellotti, il commento sui ‘nuovi arrivi’: “Stiamo intervenendo nei giardini in cui gli alberi erano a fine vita o dove non erano mai stati piantati” ha detto Fabrizio Tassi.

Nei mesi scorsi alcuni interventi di manutenzione hanno riguardato il verde scolastico e la conseguente messa in sicurezza di alberature. Da alcuni giorni gli operai dell’ufficio municipale deputato alla manutenzione del verde e al decoro sono al lavoro all’interno dei giardini scolastici. Il loro impegno è rimuovere alberi giunti a ‘fine vita’ e piantumarne di nuovi. In alcuni casi, i giardini scolastici ne erano sprovvisti.

I primi interventi sono stati realizzati alle scuole di via Aspertini (Tor Bella Monaca) e via don Primo Mazzolari (Villaggio Falcone – Ponte di Nona). Altri interventi alla scuola di via Merope e anche a Castelverde presso i plessi di via Massa San Giuliano e Prenestina/Polense. Nuove piantumazioni anche alla scuola di via delle Alzavole.