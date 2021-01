Nuovi bus a Roma, ancora una presentazione in periferia: a Torrenova per le linee tra Anagnina e Tor Vergata

Le vetture andranno a in servizio nelle zone di Anagnina, Grotte Celoni, Giardinetti, Cinecittà est e Romanina

Dieci nuovi bus per la periferia est di Roma che serviranno le zone di Anagnina, Grotte Celoni, Giardinetti, Cinecittà est e Romanina. Alla presentazione, nella mattina di venerdì in largo San Gaudenzio a Torrenova, è intervenuta la sindaca Virginia Raggi, in compagnia dell’assessore alla mobilità e vice sindaco Pietro Calabrese e il minisindaco del sesto municipio Roberto Romanella. "Serviranno il deposito di Tor Vergata e quindi il quadrante est, rafforzando le linee 046 e 047 – ha detto la sindaca alla presentazione dei nuovi bus - Fanno parte del piano di rinnovamento della flotta, attivato ormai da qualche anni, ed entro fine mandato saremo arrivati a circa 900 bus. Quest'anno, poi, ne arriveranno anche 100 ibridi con vetture corte".

Sono oltre 550 i nuovi bus acquistati da Roma Capitale negli ultimi tre anni. A questi si aggiungono altri 212 mezzi già ordinati e in arrivo nel 2021. Le nuove vetture, presentate in largo San Gaudenzio, faranno capo al deposito di Tor Vergata e dovranno migliorare i collegamenti tra l'università, la metro C e il capolinea della metro A di Anagnina, su linee che servono anche le zone di Torrenova, Giardinetti, Romanina e Cinecittà est.

"Abbiamo riscontri positivi da parte dei cittadini che con i nuovi bus sono felici perchè questi sono mezzi performanti – ha commentato l’assessore Calabrese - La città sta facendo un salto di livello con il rinnovo della flotta. E stiamo lavorando per farne arrivare ancora di più rispetto ai 212 già previsti. L'obiettivo è fare in modo che sempre più persone tornino ad utilizzare il trasporto pubblico. Ma va anche avanti il concordato. Abbiamo iniziato a pagare la prima tranche ai creditori".