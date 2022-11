“Vogliamo un parco pubblico”, la richiesta degli abitanti di Torrenova

“Chiediamo la realizzazione di un parco pubblico che possa contenere tutte le bellezze archeologiche di quest’area del territorio. E lo chiediamo, soprattutto, in virtù della prossima costruzione della metrotranvia G”. È questo l’appello che viene dalla periferia est di Roma, nella zona del Municipio VI delle Torri, promossa dal comitato di zona Torrenova-Tor Vergata. “Abbiamo già inviato una formale richiesta alle istituzioni” ha detto ai nostri taccuini il presidente del comitato Luigi Piersimoni.

Un ninfeo del ‘600, soprannominato ‘bagno della bella cenci’, un ponte di epoca romana con il ‘fosso del giardino’, la chiesa di San Clemente (anch’essa del ‘600) e il passaggio segreto che porta al Castello di Torrenova. Tutto questo fa parte del patrimonio storico-archeologico del quartiere Torrenova, a confine con il quartiere Tor Vergata. Il comitato di zona ha intenzione di valorizzare tali ‘meraviglie’ proteggendole all’interno di un parco. Non solo. Tra le intenzioni anche quelle di costruire una pista ciclopedonale, un’area cani e un’area bimbi e ancora uno spazio dove sia consentito il noleggio delle bici per ammirare il parco. I cittadini chiedono anche la bonifica e la sistemazione di via Antonio Ingegnoli, la strada limitrofa all’area archeologica.

Nella giornata di domenica, i cittadini si sono dati appuntamento presso l’area adiacente via Ingegnoli per discutere la proposta. “Sono intervenuti numerosi cittadini – ha detto Piersimoni – questo evidenzia l’importanza del progetto che chiediamo di realizzare, soprattutto in considerazione della linea G che attirerà sul nostro territorio notevoli fondi da investire”.