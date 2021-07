Torre Gaia: ascensore guasto alla stazione metro, disabili bloccati

Ascensore esterno fuori uso e disabili in difficoltà. Siamo alla fermata della stazione Torre Gaia (nell'omonimo quartiere), linea C, periferia est del sesto Municipio. Da giorni, l’impianto che consente di raggiungere via Giovanni Battista Bastianelli, dal lato opposto della Casilina non funziona. “L’alternativa, per chi ha una carrozzina, è salire tre rampe di scale, un’azione praticamente impossibile da compiere e il risultato è che non siamo considerati” hanno spiegato alcuni abitanti del quartiere ai nostri taccuini.



Torre Gaia non è l’unica stazione metro a rappresentare da giorni un disagio per chi vive la disabilità e per gli anziani. Sulla linea A sono fuori uso ascensori e/o montacarichi alle stazioni Subaugusta, Manzoni, Lepanto, Colli Albani, Arco di Travertino, Porta Furba, Numidio Quadrato, Lucio Sestio, Giulio Agricola. Sulla linea B, nella tratta Rebibbia- Castro Pretorio, per sostituzioni integrali di scale mobili e ascensori nelle stazioni, sono fuori servizo ascensori e scale mobili nelle stazioni di Rebibbia, Santa Maria del Soccorso, Pietralata, Monti Tiburtini, Quintiliani, Tiburtina e Bologna. A Ponte Mammolo ascensori interni fuori servizio. A Termini è fuori servizio l’ascensore esterno per banchina direzione Laurentina, a Colosseo: scala mobile uscita largo Gaetana Agnesi fuori servizio. E ancora a Piramide, l’ascensore direzione Laurentina, fuori servizio, a Laurentina: scale mobili fuori servizio e a Cavour: montascale non attivi. Sulla linea C, a Pantano ascensori fuori servizio e Grotte Celoni ascensori interni fuori servizio.



“L’ ascensore guasto da giorni alla fermata della metro C Torre Gaia sta mettendo in grave difficoltà la vita delle persone, in particolar modo di coloro che hanno una disabilità, la totale mancanza di interesse da parte del muncipio ci lascia senza parole. È necessario intervenire per risolvere il problema subito. Ora basta” ha detto Mariano Angelucci dell’assemblea nazionale del Partito democratico.