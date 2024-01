Torre Angela, via dei Centauri è al buio da mesi

La luce va e viene. Anzi, è più le volte che non c’è con il risultato che la strada è al buio e pericolosa. Siamo a Torre Angela, su via dei Centauri nel VI municipio. Massimiliano Salvatore, ex maresciallo dei carabinieri al nucleo operativo Eur, da mesi ormai monitora questa situazione. “Stiamo così da ottobre – dice a RomaToday – nessuno però interviene”.

Strada pericolosa

Via dei Centauri è una strada ben nota agli abitanti di Torre Angela. Parliamo di un’arteria dissestata che, nonostante le buche, viene spesso scambiata per una pista da formula uno. Di notte e senza illuminazione i rischi aumentano, specialmente per chi vuole farsi una passeggiata a piedi.

La luce a intermittenza

“Alterniamo uno o due giorni di illuminazione pubblica a funzionante a tre, quattro, cinque giorni di buoi totale” racconta ancora Massimiliano. L’ex maresciallo non è stato con le mani in mano. “Ho segnalato più volte l’anomalia ad Areti tramite il numero verde – dice - e lo stesso ho fatto con l’applicazione Sesto”, l’app per smartphone del VI municipio per segnalare, tra le altre, guasti e disservizi sul territorio.

“Oltre al fastidio che può arrecare circolare a piedi al buio, bisogna pensare anche alla pericolosità della cosa – sottolinea Massimiliano – in questo modo si favorisce la criminalità e, come se non bastasse, le auto transitano su via dei Centauri ad alta velocità con il rischio di falciare qualcuno visto che la visibilità è praticamente nulla”.

Anomalia

L’anomalia dura da mesi e ancora non si è trovata una soluzione né una risposta. C’è poi il mistero delle vie limitrofe, come ad esempio via di Torrenova, che sono sempre illuminate. “Visto che Torre Angela è periferia gli interventi di ripristino non vengono eseguiti a regola d’arte?” si chiede l’ex carabiniere. La scorsa estate, sempre a Torre Angela, c'era stato un problema analogo. Un guasto nel quartiere Arcacci aveva causato un black out dell'intera zona, durato per diversi giorni. Alla fine Areti fu costetta ad installare un generatore d'emergenza.

RomaToday ha chiesto informazioni ad Areti alle 10 di questa mattina, 11 gennaio. Dopo oltre 7 ore nessun riscontro è arrivato.