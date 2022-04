Le tartarughe ammazzate nel parco Calimera

La corazza ossea è stata recisa, tagliata di netto al centro. Dalla ferita, purtroppo letale, la fuoriuscita di sangue. Sono state ritrovate così le carcasse di quattro tartarughe sul prato del parco Calimera - nell'omonima via - in zona Arcacci del quartiere Torre Angela, nella periferia est della capitale. “Gli autori di questo scempio devono vergognarsi, andremo in sopralluogo con la commissione ambiente per verificare le responsabilità. Intanto, chi ha visto qualcosa parli”. Sono le parole di Emanuele Licopodio, capogruppo della Lega in viale Cambellotti, dopo la macabra scoperta avvenuta lo scorso martedì in uno dei parchi del Municipio VI.

Tra erba alta, giochi rotti e pavimentazione dissestata, il parco Calimera è rimasto inutilizzato per molto tempo. Già nel 2019 le prime segnalazioni sulla presenza di pozzetti aperti all’interno dell’area: “Un pericolo soprattutto per i bambini” avevano spiegato all’epoca i residenti. Nel 2020, con l’amministrazione Romanella (terminata a ottobre dello scorso anno) sono stati messi a bando i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione di parco Calimera e di altri parchi a gestione municipale. Recentemente è stata ultimata l’installazione di nuovi giochi.

“Sono stati gli abitanti di zona a portare le tartarughe al parco in questi anni” hanno detto i cittadini specificando che si trovavano all’interno della fontana presente nell’area verde. Gli animali, dunque, erano diventati il simbolo del parco e il loro ritrovamento ha suscitato rabbia e indignazione. “Non sappiamo cosa sia successo ma speriamo che vengano individuati i colpevoli” hanno concluso dal quartiere.

Si tratta sicuramente di un'azione agghiacciante quella commessa ai danni delle testuggini. Non di rado, purtroppo, gli animali vengono ammazzati durante lo svolgimento di riti satanici. Solo pochi anni fa, sulla spiaggia di Ostia, sono stati ritrovati animali sgozzati (oche e galline). Nel 2016, nei quartieri Lunghezzina e Castelverde altri animali decapitati: in quel caso si trattava di gatti o conigli. Tuttavia, il termine tartaruga deriva dal greco tardo tartaroûkhos e significa "abitatore del Tartaro", in quanto nel simbolismo cristiano primitivo rappresentava lo spirito del male.