Torre Angela: Strada dei parchi e Retake insieme per far splendere la stazione metro

Dipendenti e management di Strada dei parchi in collaborazione con i volontari di Retake si rimboccano le maniche e riqualificano la stazione metro Torre Angela, una delle fermate della linea C nella periferia est di Roma. L’appuntamento è fissato per la mattina di sabato, 29 maggio alle ore 9.30.

Dalla rccolta di rifiuti alla tinteggiatura delle pareti dei sottopassi e dei muretti delle scalette: sono queste le azioni che I volontari metteranno in campo per riqualificare l’ambiente. Strada dei parchi, nell’occasione, donerà un furgone a Retake Roma, affinché sia a disposizione dell’associazione e dei suoi volontari per gli interventi di riqualificazione in altre zone della città.

“Siamo una delle poche autostrade in Italia con un tratto urbano. Grazie all’A24-A25 arriviamo quasi al centro della Capitale e ci sembra doveroso fare qualcosa di concreto per la cura del territorio che ci ospita e che rappresenta per i nostri utenti l’inizio, o l’arrivo, di un viaggio” ha commentato Riccardo Mollo, Amministratore Delegato di Strada dei Parchi. “Il contatto con Strada dei Parchi è avvenuto grazie a una segnalazione di atti vandalici inviata via e-mail da un nostro volontario. Ci ha molto colpito che l'amministratore delegato abbia risposto di persona e ancora di più scoprire quanto la società fosse determinata ad ascoltare e a prendere iniziativa nel senso che suggerivamo. Abbiamo scoperto una straordinaria condivisione di valori nei riguardi della cura della città e dei luoghi di tutti” ha commentato Francesca Elisa Leonelli, presidente di Retake.