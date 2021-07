Torre Angela, il sottopasso della stazione metro fa ancora paura. FdI chiede videosorveglianza

/ Via Casilina

Illuminazione, videocamere di sorveglianza e maggiori controlli da parte della vigilanza, soprattutto nelle ore notturne. Sono queste le richieste che il gruppo consiliare Fratelli d’Italia ha portato sul tavolo del presidente del Municipio e dell’assessore alla sicurezza perché ‘Il sottopasso metro della stazione Torre Angela è insicuro” ha commentato Antonio Villino dopo aver protocollato l’istanza in viale Cambellotti.

La storia di degrado e abbandono al sottopasso metro della stazione Torre Angela viene da lontano. Già nel 2015 gli abitanti del quartiere hanno denunciato l’assenza di sicurezza e i cumuli di rifiuti abbandonato lungo il corridoio e nel sottopasso. I primi interventi di pulizia avvennero, poco più tardi, proprio ad opera di un gruppo di residenti che poi insieme a Retake continuò a prendersene cura. Da allora ad oggi sono state tante le richieste di intervento per la pulizia dell’area e della messa in sicurezza. A febbraio di quest’anno il sottopasso è stato illuminato e nei mesi successivi Strada dei Parchi e Retake ha avviato un’opera di riqualificazione. Nonostante l’impegno degli ultimi anni, il sottopasso versa ancora nel degrado. Nella serata di venerdì un giovane è stato aggredito e derubato, sul posto sono intervenuti i carabinieri.

“Mi sono sentito in dovere di chiedere illuminazione, telecamere di videosorveglianza e agenti di vigilanza – ha detto ai nostri taccuini Antonio Villino, consigliere municipale di Fratelli d’Italia che ha presentato istanza al presidente del sesto municipio – Roberto Romanella – e all’assessore alla legalità – Fulvio Romanelli – I diritti degli utenti che usano la metro C devono essere tutelati. Sono trascorsi cinque anni da quando abbiamo fatto le prime richieste, non è possibile stare ancora così. Noi stessi abbiamo raccolto secchi di siringhe nel sottopasso metro”.