A Torre Angela, dopo l’incendio, sequestro preventivo per altri appartamenti. Franco: “Un supplizio”

Prima la palazzina andata a fuoco, poi quelle confinanti. In via Atteone gli appartamenti limitrofi all’immobile bruciato sono ancora sotto sequestro preventivo e l’assistenza alloggiativa è terminata. A commentare quanto sta avvenendo a Torre Angela è Nicola Franco, presidente del sesto Municipio: “La situazione è drammatica. Voglio conoscere le risposte che intende dare l’amministrazione capitolina”.

Era l’alba del 14 settembre quando in via Atteone a Torre Angela si è sentito un boato a cui ha fatto seguito un’esplosione. L’incendio, causato da una fuga di gas, ha sventrato la palazzina e reso inagibile quelle confinanti. Tre feriti durante l’esplosione. “Ho acceso una sigaretta, poi è esploso tutto” aveva raccontato al nostro giornale l’affittuario dell’appartamento, deceduto due giorni dopo. “La palazzina è stata sequestrata dai Vigili del Fuoco per sincerarsi delle condizioni strutturali e, oltre a questa, sono stati messi sotto sequestro preventivo i civici 131-133 e 151, sempre di via Atteone. Un sequestro che coinvolge in totale dodici famiglie e un’attività commerciale, tutte abbandonate dalle Istituzioni che le hanno costrette a dormire per strada” ha detto Nicola Franco.

Intanto, negli appartamenti anche i ladri: “La situazione è drammatica per molti motivi. In primo luogo perché è stato interdetto l’accesso delle famiglie alle proprie case, garantendo un’assistenza alloggiativa per 30 giorni che oggi è scaduta. In secondo luogo perché le case sono state violate dai ladri che ripetutamente sono penetrati negli appartamenti per rubare tutto il rubabile. Nel frattempo, però, i proprietari sono costretti a dormire per strada, essendo terminata l’assistenza alloggiativa” ha spiegato il minisindaco.

Infine: “Il 22 novembre è previsto il sopralluogo per vedere le condizioni di stabilità del civico 141, mentre per i civici 131-133 e 151 nessuno ha fatto sapere nulla. Per me è impensabile che una nazione del G20, come dovrebbe essere l’Italia, costringa i suoi cittadini a questo supplizio. Pretendo di conoscere le risposte che intende dare l’Amministrazione Comunale ai nostri concittadini”.