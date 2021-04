La strada senza marciapiedi di Torre Angela, i cittadini ne chiedono il senso unico

Anche l’installazione di parapedonali lungo via Augusto Casciani, nel tratto compreso tra via Bastianelli e via del Torraccio di Torrenova

Da un lato un gruppo di cittadini che chiede il senso unico di marcia e l’installazione di parapedonali con tanto di raccolta firme, dall’altro altri abitanti del quartiere che non intendono cambiare lo status quo della viabilità. Nel mezzo, la commissione municipale che dovrà, sulla base delle istanze raccolte nella mattina di venerdì, dovrà decidere le sorti della strada.

Siamo in via Augusto Casciani, tra il quartiere Tor Bella Monaca e Torre Angela. La strada, sprovvista di marciapiedi, è attualmente percorribile in entrambi i sensi di marcia. I cittadini, supportati dal comitato ‘Complesso abitativo via Alessandri e via Bastianelli’ hanno presentato una raccolta firme per chiedere, oltre l’attuazione del senso unico, nel tratto compreso tra via Bastianelli e via del Torraccio di Torrenova, anche l’installazione di parapedonali tra i civici 39 e 89. Altri cittadini, invece, si sono opposti alle modifiche – presentando anch’essi una petizione – chiedendo che la viabilità resti allo stato attuale, ovvero a doppio senso di marcia.

“Convocheremo di nuovo entrambi e chiederemo proposte alternative – ha spiegato Mauro Cinti, vice presidente della commissione ambiente e mobilità del sesto municipio – Lavoreremo di concerto con i cittadini anche se da sopralluogo sono emerse evidenti criticità alla viabilità attuale”.