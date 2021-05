"Torre Angela è diventato una discarica a cielo aperto"

“Le strade sono diventate discariche a cielo aperto. Una vergogna. Ecco come siamo governati nel quadrante est della città”. Queste parole, piene di rabbia, sono di Gino Cardinali del comitato di quartiere Torre Angela che, ancora una volta, denuncia le condizioni di degrado in cui versano le strade. Da giorni i rifiuti, nelle vie principali come in quelle secondarie, non vengono raccolti, lasciando a terra un ‘manto’ di spazzatura.



E l’esasperazione non si arresta: “Riceviamo ogni giorno decine di segnalazioni da parte dei cittadini alle quali non possiamo dare risposta perché a nostra volta non ne riceviamo” ha aggiunto Cardinali. Già lo scorso mese di marzo, dal gruppo Fratelli d’Italia la richiesta di installare telecamere di videosorveglianza come deterrente contro gli zozzoni, soprattutto nelle strade principali.



Non è migliore la condizione delle strade a Tor Bella Monaca. Nei giorni scorsi, su via Quaglia, i cumuli di spazzatura sono stati rimossi addirittura con l’utilizzo di una pala. “Ci sono momenti in cui non possiamo nemmeno camminare sui marciapiedi – ha aggiunto una residente di Tor Bella Monaca – Perché sono invasi da rifiuti, i sacchetti occupano tutto lo spazio dedicato ai pedoni perché non vengono raccolti e aumentano”. Con il caldo torna l’incubo topi e i miasmi già aleggiano nell’aria.