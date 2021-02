E luce fu nel sottopasso metro di Torre Angela

È stata ripristinata l’illuminazione nel sottopasso della stazione metro di Torre Angela, dopo anni di buio. I lavori, eseguiti dall’ufficio decoro, dovranno essere completati con la riqualificazione delle pareti, attualmente imbrattate. “E’ nostra intenzione migliorare lo stato dei luoghi – ha precisato Fabrizio Tassi, presidente della commissione ambiente del sesto municipio – Valuteremo se agire in collaborazione con i gruppi retake del territorio o affidare i lavori all’ufficio decoro”.

Il sottopasso della metro C – Torre Angela è stato per molto tempo nervo scoperto per i residenti del quartiere e per i pendolari di zona, costretti ad attraversarlo al buio dopo il tramonto. Tante le segnalazioni dei cittadini, nel corso degli anni, per lamentare l’assenza di sicurezza. Nei mesi scorsi, anche all’interno del sottopasso metro della stazione Torre Gaia, è stata ripristinata l’illuminazione.

La competenza di pulizie e decoro dei sottopassi è prerogativa del Comune poiché il percorso mette in collegamento due aree che appartengono al patrimonio di Roma Capitale. “Le nostre richieste non si fermano – ha puntualizzato Tassi – Continueremo a chiedere per questa, e per altre zone del municipio, anche l’installazione delle videocamere di sorveglianza”.