Torre Angela: furti anche di giorno, i residenti chiedono più sicurezza

“Nel nostro quartiere i furti aumentano di continuo, ormai anche di giorno, i residenti sono esasperati”. La denuncia arriva da Torre Angela, uno dei quartieri del sesto municipio, periferia est di Roma dove negli ultimi tempi i furti nelle abitazioni sono in aumento e dai residenti la richiesta diventa ancora più insistente: “Chiediamo più sicurezza e maggiori controlli tra le strade”.

Era lo scorso mese di settembre quando tra le strade di Torre Angela è avvenuta una rapina in pieno giorno, due malviventi sono entrati in una farmacia in via di Torrenova e uno dei due, armato di pistola, ha intimato all’esercente la consegna dell’incasso, circa 200 euro mentre il complice lo attendeva all’esterno del negozio. Le strade più colpite dai furti, oltre la principale via di Torrenova, fulcro del quartiere, anche le strade limitrofe a essa.

“Abbiamo chiesto un controllo maggiore che prevede un passaggio più frequente delle forze dell’ordine - ha spiegato al nostro giornale Gino Cardinali del comitato di quartiere Torre Angela – Le strade sono abbandonate al degrado tra manto dissestato e cumuli di rifiuti, i residenti sono sempre più avviliti da un insieme di fattori che sancisce l’abbandono istituzionale”.