Torre Angela: ancora sversamenti di rifiuti anche davanti alle scuole

Da via Aspertini a via del Torraccio di Torrenova passando per via Borgianni la cartolina di degrado è sempre la stessa: rifiuti accatastati intorno ai cassonetti per la raccolta stradale. A Torre Angela, uno dei quartieri del sesto municipio nella periferia est di Roma, l’abbandono selvaggio di spazzatura procede di pari passo con l’esasperazione e la rabbia dei residenti. Da mesi gli abitanti del quartiere denunciano lo stato in cui versano strade e cassonetti. Da Fratelli d’Italia la richiesta di installare telecamere di videosorveglianza per stanare gli ‘zozzoni’.

Non c’è pace a Torre Angela dove il sistema di raccolta dei rifiuti è rimasto ‘stradale’ come in molti altri quartieri del sesto municipio, tra cui Tor Bella Monaca. Tra una via e l’altra, lo sversamento dei rifiuti continua e le postazioni dei cassonetti diventano piccole discariche a cielo aperto, soprattutto nei pressi degli istituti scolastici, come nel caso di via Merope. “Non se ne può più, questa situazione è vergognosa. Ogni giorno i nostri bambini sono costretti a passare sui rifiuti per venire a scuola”. È un fiume in piena Antonio Villino, consigliere municipale del gruppo Fratelli d’Italia che ha chiesto l’installazione delle telecamere (o fototrappole) per arginare il fenomeno. E per dare ancora più forza alla richiesta ha promosso una raccolta firme.

“In alternativa sarebbe opportuno spostare i cassonetti dagli ingressi delle scuole, dobbiamo tutelare i nostri bambini soprattutto in questo periodo, perché se si ammala un bambino è una sconfitta per tutti”. Tra gennaio 2018 e novembre 2020, grazie all’utilizzo di fototrappole, sono state stanate decine di zozzoni e elevate sanzioni per circa 100mila euro sul territorio del sesto municipio.