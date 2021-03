Torre Angela: siringhe sporche e auto abbandonate, benvenuti in via Artusi

Auto abbandonate diventate ricettacolo di rifiuti e siringhe sporche gettate a terra. Siamo in via Giovanni Artusi, nel quartiere Torre Angela del Municipio Roma VI delle Torri. Esasperati dal degrado, i residenti della zona hanno provveduto con le loro forze a rimuovere i rifiuti ma sono in attesa di un’azione risolutiva che ripristini il decoro. “L’amministrazione dovrebbe vigilare su queste situazioni di abbandono e intervenire tempestivamente” ha commentato Nella Converti, assemblea nazionale del Pd e tra i responsabili della sezione territoriale ‘Alan Kurdi’.

Almeno cinque le carcasse di auto abbandonate in via Artusi e diventate ricettacolo di rifiuti: all’interno dell’abitacolo sacchi di spazzatura che stanno marcendo. Nei giorni scorsi, i residenti della strada – oltretutto nei pressi del parco Conti – sono intervenuti per raccogliere i rifiuti e, nel loro piccolo, riportare alla normalità le condizioni della strada. In via Artusi anche i volontari della Fondazione Villa Maraini, pronti a raccattare le siringhe sporche.

Dal Pd la segnalazione all’assessorato alla sicurezza di viale Cambellotti per chiedere interventi e chiarezza sulla presenza delle auto in via Artusi, oltre che l’immediata rimozione. “Ci arrivano tante segnalazioni di questo tipo, chiaro segnale che l’abbandono da parte dell’amministrazione è sempre più diffusa – ha aggiunto Converti - In questo periodo già così difficile gli spazi all’aperto sono gli unici dove poter trascorrere il nostro tempo e non è accettabile lasciare all’iniziativa del singolo cittadino l’attività di cura del proprio quartiere”. Infine: “Ci aspettiamo un intervento celere dall’amministrazione. Ringraziamo invece la fondazione Villa Maraini per l’intervento immediato a seguito della nostra segnalazione”.