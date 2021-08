Tor Vergata: stanco del degrado, si rimbocca le maniche e raccoglie 24 sacchi di rifiuti

Ha indossato un paio di guanti, acquistato un rastrello, una pinza e sacchi neri per contenere i rifiuti. Si è rimboccato le maniche e ha iniziato a pulire il pratone di via Carcaricola. Siamo a Tor Vergata e questa è la storia di Pierluigi, un giovane uomo del quartiere che vuole essere da esempio agli altri: “Basta con l’incuria” ha detto ai nostri taccuini, intento a pulire l’area.



Pierluigi ha 28 anni, vive da sempre nel sesto municipio e ogni giorno passa davanti al pratone di via Carcaricola perché non vive molto lontano da qui. “Questo prato è pieno di immondizia, non riuscivo più a vederlo in queste condizioni, così da qualche giorno dedico un’ora e mezza alla raccolta dei rifiuti”. Per il giovane volontario di Tor Vergata non ci sono dubbi: “Questi rifiuti non vengono raccolti da anni perché la plastica è addirittura corrosa” ha commentato.



Oltre alla soddisfazione di vedere l’area più pulita, Pierluigi ha raggiunto un altro risultato per lui importante a tal punto da emozionarlo. “Nei giorni scorsi, mentre raccoglievo rifiuti, mi si è avvicinato un uomo anziano, ha visto il mio impegno e ha deciso di aiutarmi. È stato bello, abbiamo trascorso insieme del tempo” ha concluso Pierluigi.

